Dresden

Sachsens Kultusminister "eher skeptisch" bei längeren Ferien

12.11.2020, 09:13 Uhr | dpa

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz hat sich zurückhaltend zu Plänen um eine coronabedingte Ausweitung der Weihnachtsferien geäußert. "Wir haben dann ein veritables Betreuungsproblem", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im MDR zu entsprechenden Plänen in Nordrhein-Westfalen mit Blick auf die Eltern. "Familien haben ihre privaten Planungen mittlerweile abgeschlossen, auch ihre entsprechenden Urlaubsplanungen gemacht." Zudem seien viele Eltern an dem Montag und Dienstag vor Weihnachten vermutlich noch berufstätig. Solche Vorschläge seien auf den ersten Blick sinnvoll, könnten dann aber zu Folgeproblemen führen. Das könne aber sicher diskutiert werden, sagte Piwarz. "Über die zwei Tage muss man nochmal nachdenken, ich bin im Moment aber eher skeptisch."