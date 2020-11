Niestetal

SMA Solar erholt sich trotz Corona-Krise

12.11.2020, 09:17 Uhr | dpa

Das Logo des Solartechnikherstellers SMA Solar hängt an der Fassade eines Gebäudes. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Solartechnikkonzern SMA Solar bleibt trotz der Corona-Krise auf Erholungskurs. Das Unternehmen profitiert weiter von seiner breiteren Aufstellung und dem Fokus auf lukrative Geschäfte. So setzt der Hersteller von Wechselrichtern seit einiger Zeit verstärkt auf Dienstleistungen und Technik rund um den Betrieb von Solaranlagen sowie für das Management des Stromflusses. Gerade das Projektgeschäft lief erneut stark, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mit.

Im dritten Quartal konnte SMA Solar dank einer höheren Profitabilität einen leichten Umsatzrückgang ausbügeln. Unter dem Strich steht nach neun Monaten nun ein Gewinn von 9 Millionen Euro, nach einem Verlust von 11 Millionen vor einem Jahr.

Für das laufende Jahr peilt der Konzern weiter ein Umsatzwachstum auf 1,0 bis 1,1 Milliarden Euro an. Dabei setzt das Management auch auf die im Vergleich zum zweiten Quartal wieder bessere Auftragslage. So stieg der Auftragsbestand gegenüber dem Schluss des zweiten Quartals um mehr als 30 Millionen auf 792 Millionen Euro.