Malchow

Hausexplosion: Gros von Schadensersatzklage abgewiesen

12.11.2020, 09:28 Uhr | dpa

Die schwere Gasexplosion, bei der 2015 in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) ein Haus zerstört und ein Mensch getötet wurde, beschäftigt weiter die Justiz. So hat das Landgericht Neubrandenburg jetzt die Schadensersatzklage einer Gebäudeversicherung gegen die Stadt bis auf eine kleine Teilsumme zurückgewiesen, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag erläuterte.

Die Stadt soll rund 59 000 Euro zahlen. Der Streitwert hatte bei rund 440 000 Euro gelegen. Der Versicherer, der den Hauseigentümern den Schaden ersetzt hatte, habe seine Ansprüche nicht schlüssig dargelegt, begründete Richter Michael Kücken die Entscheidung, die noch nicht rechtskräftig ist. (AZ 3O 447/17)

Die Explosion hatte sich am 13. Juli 2015 ereignet. Ein 72-jähriger Mann, der sich für die auswärtigen Eigentümer um das Haus kümmerte, hatte Licht angeschaltet. Weil sich unerwartet Gas ausgebreitet hatte, kam es zur Explosion. Der Senior wurde so schwer verletzt, dass er später an den Folgen starb. Ursache soll ein Leck in der Gasleitung im Keller gewesen sein.