Tübingen

Wissenschaftler ahmen La-Ola-Wellen von Flimmerhärchen nach

12.11.2020, 12:43 Uhr | dpa

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme haben künstliche Flimmerhärchen entwickelt, die so programmiert werden können, dass sie sich wie eine La-Ola-Welle bewegen. Sie ahmen damit Zilien im menschlichen Körper nach, hieß es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Zilien sind haarähnliche Strukturen, die zum Beispiel in den Atemwegen vorkommen. Dort liegen sie wie ein Teppich auf der Schleimhaut. Durch die Zilienbewegung werden Schleim und an ihm haftende, unerwünschte Substanzen aus den Atemwegen befördert.

Ähnliche Flimmerhärchen kommen auch in den Eileitern vor, die Eizellen in Richtung Gebärmutter transportieren. Die Zukunftsvision ist, dass eines Tages millimeterkleine Roboter, die Flüssigkeiten pumpen können, im menschlichen Körper eingesetzt werden und so beispielsweise Frauen helfen, deren Eizellen sich nicht mehr oder nur langsam bewegen.

Der Roboter, den die Wissenschaftler entwickelt haben, ähnelt echten Flimmerhärchen sehr. Der Unterschied ist jedoch die Größe: Jede Nachbildung einer Zilie ist knapp einen Millimeter lang. Das ist Hundert Mal größer als ein natürliches Flimmerhärchen, wie es zum Beispiel in einer Lunge vorkommt. Die künstlichen Flimmerhärchen bestehen aus einem gummiähnlichen Kunststoff. Die Wissenschaftler bauten in diesen magnetisch geladene Partikel in einem ganz bestimmten Muster ein.

So wurde jedes Härchen programmierbar: Die Forscher können nicht nur die Bewegung jedes einzelnen Flimmerhärchens fernsteuern, sondern auch die koordinierte Bewegung aller Flimmerhärchen im Zusammenspiel mit ihren Nachbarn. Dies erzeugt einen optimalen Flüssigkeitsstrom.