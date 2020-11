Großweitzschen

Transport von gestohlenen Fahrrädern gestoppt

12.11.2020, 12:47 Uhr | dpa

37 gestohlene Fahrräder haben Polizei und Zoll bei der Kontrolle eines Kleintransporters auf der Autobahn 14 bei Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) aufgespürt. Die Fahrräder seien zerlegt und in schwarze Säcke verpackt gewesen, informierte das Hauptzollamt Dresden am Donnerstag. Einige davon seien fast neuwertig gewesen und zehn zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ladung wurde beschlagnahmt. Der Fahrer und die beiden Beifahrer wurden nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig festgenommen. Laut dem Fahrer sollten die Räder nach Rumänien gebracht werden. Am Mittwoch wurde gegen alle drei Haftbefehl wegen Hehlerei erlassen. Die Kontrolle war bereits am Dienstag.