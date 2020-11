Wilkau-Haßlau

Haribo-Werk vor dem Aus: Kretschmer schaltet sich ein

12.11.2020, 14:16 Uhr | dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will sich für den Erhalt des einzigen ostdeutschen Haribo-Werks in Wilkau-Haßlau bei Zwickau stark machen. Demnach habe es bereits ein Gespräch mit der Geschäftsführung des Süßwarenherstellers gegeben. Als Nächstes wolle man auf die Eigentümerfamilie zugehen, sagte Stefan Feustel, Bürgermeister von Wilkau-Haßlau, nach einem Gespräch mit lokalen Akteuren am Donnerstag. Kretschmer, der sich derzeit in häuslicher Quarantäne aufhält, sei bei dem Treffen zugeschaltet gewesen.

Zuvor hatte bereits Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) an Haribo appelliert, die Schließung des Standortes abzuwenden. Haribo hatte vergangenen Freitag angekündigt, das Werk zum Jahresende zu schließen. Dagegen gibt es Widerstand. Direkt betroffen wären rund 150 Beschäftigte.