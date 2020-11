Dresden

Evangelische Landeskirche verschiebt Synodentagung

12.11.2020, 15:44 Uhr | dpa

Angesichts verschärfter Corona-Regeln hat die Evangelische Landeskirche ihre für Freitag und Samstag geplante Tagung der Synode verschoben. Durch die Neuregelung der Eindämmungsverordnung seien Übernachtungen nicht möglich und entstünden zusätzliche Fahrtzeiten. Deswegen sei die geplante Tagesordnung an den beiden Sitzungstagen nicht einzuhalten, erklärte die Präsidentin des Kirchenparlaments, Bettina Westfeld, am Donnerstag in einer Mitteilung. "Auch eine demokratische Debatte in guter Qualität ist unter diesen Umständen nicht möglich."

Die Landessynode hat 80 Mitglieder: Laien und Geistliche. Ein neuer Termin für die Tagung steht noch nicht fest. Darüber wolle das Präsidium in seiner Sitzung am 26. November entscheiden, hieß es.