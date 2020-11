Augsburg

KSC verliert Test in Augsburg deutlich

12.11.2020, 17:19 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat sein Testspiel beim Bundesligisten FC Augsburg am Donnerstag mit 1:4 (0:3) verloren. Marco Richter in der 20. und 84. Minute, Daniel Caligiuri (24.) und Florian Niederlechner (26.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Für den KSC traf Benjamin Goller (72.). Karlsruhes Stürmer Babacar Gueye scheiterte mit einem an ihm verursachten Foulelfmeter an Augsburgs Nachwuchskeeper Benjamin Leneis (76.).

Die Partie konnte erst mit rund 20 Minuten Verspätung angepfiffen werden, da die Badener auf ihrer Anreise im Stau standen. Nach der Länderspielpause sind sie in der Liga bei Eintracht Braunschweig gefordert (21. November).