Brüggen

Verpuffung an Heizungsanlage von Landhotel: Zwei Verletzte

12.11.2020, 22:23 Uhr | dpa

Bei Arbeiten an der Heizungsanlage eines Hotels in Brüggen (Kreis Viersen) sind zwei Mitarbeiter einer Installationsfirma verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstag zu einer Verpuffung an einer Gasleitung und in der Folge zu einem Brand in dem separaten Heizungsgebäude. Ein 21 Jahre alter Mann sei dabei so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Sein 26-jähriger Kollege wurde den Angaben zufolge nur leicht verletzt.