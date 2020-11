Rostock

Rostock: Plädoyers im Prozess wegen Mordversuchs erwartet

13.11.2020, 02:54 Uhr | dpa

Im Prozess wegen versuchten Mordes an einer 38-jährigen Frau werden am Freitag (9.30 Uhr) am Landgericht Rostock die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und des Verteidigers erwartet. Dem 41-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, seine frühere Freundin aus dem Küchenfenster ihrer Rostocker Wohnung in den Hinterhof gestoßen und dort später mehrfach mit einem Brotmesser auf sie eingestochen zu haben. Die Frau wurde schwer verletzt.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft fühlte sich der Angeklagte in seiner Ehre verletzt und in seinen vermeintlichen Besitzansprüchen beschnitten, weil sie sich von ihm getrennt hatte. Er hat während des Prozesses jegliche Tötungsabsicht bestritten. Das Urteil wird voraussichtlich am Freitag kommender Woche verkündet.