Herborn

53-jähriger Herborner nach Facebook-Video festgenommen

13.11.2020, 05:27 Uhr | dpa

In Herborn (Lahn-Dill-Kreis) ist ein 53-jähriger Mann festgenommen worden, der in einem Facebook-Video Drohungen verbreitet haben soll. Besorgte Eltern hätten die Polizeidienststellen in Herborn und Dillenburg am Abend über das Video informiert, teilte die Polizeidirektion Lahn-Dill mit. Um welche Drohung es konkret ging, wurde zunächst nicht gesagt. Der Mann, den Polizisten am Donnerstagabend an seiner Wohnanschrift antrafen, befindet sich nun in Gewahrsam.