Halle (Saale)

Kirchen: Ehrenamtliche sammeln Geld für Menschen in Not

13.11.2020, 05:46 Uhr | dpa

Mit Abstand und Sammeldose: Ehrenamtliche wollen am Freitag wieder in vielen Innenstädten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für Menschen in Not Geld sammeln. Aufgrund der Corona-Pandemie müssten in diesem Jahr größere Abstände zu den Spendern und Spenderinnen und strengere Hygiene-Vorschriften eingehalten werden, wie der Sprecher der Diakonie Mitteldeutschlands, Frieder Weigmann, in Halle sagte. Dennoch soll auf die traditionelle Straßensammlung nicht verzichtet werden. Gerade wegen der Corona-Krise seien mehr Menschen in Not. Die Aktion wird unter anderem von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands und der Diakonie Mitteldeutschlands organisiert.