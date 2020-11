Bad Schmiedeberg

Mann bei Explosion von Gasflasche schwer verletzt

13.11.2020, 06:03 Uhr | dpa

Durch die Explosion einer Gasflasche ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, explodierte die Gasflasche am Donnerstagabend in einem Wohnhaus in Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg). Daraufhin wurde der Anfang 30-jährige Mann vom Druck der Explosion weggeschleudert. Zudem stürzte eine Mauer ein, berichtete ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Genaue Details dazu und auch zum Zustand des Hauses in der Ortschaft Sackwitz lagen zunächst nicht vor. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden, hieß es. Die Ermittlungen zur genauen Ursache liefen.