Schwerin

Wetter am Wochenende: Viele Wolken aber meist trocken

13.11.2020, 06:56 Uhr | dpa

Am Wochenende ist es in Mecklenburg-Vorpommern oft bewölkt. Es bleibt aber überwiegend trocken. Der Freitag startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit vielen Wolken, in Vorpommern kann es etwas regnen. Im Verlauf des Tages lockert die Wolkendecke auf und am Nachmittag zeigt sich häufiger auch die Sonne. Es sind Temperaturen bis 12 Grad möglich.

Am Samstag ist es stark bewölkt. Es bleibt überwiegend trocken, nur vereinzelt kann es auch Regen geben. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 12 Grad. Am Sonntag ziehen laut DWD Wolkenfelder durchs Land, teilweise kommt auch die Sonne zum Vorschein. Die Höchsttemperatur liegt bei 15 Grad.