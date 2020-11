Offenbach am Main

Meteorologen erwarten mildes Herbstwetter am Wochenende

13.11.2020, 08:16 Uhr | dpa

Am Wochenende wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland herbstlich aber mild. Am Freitagmorgen kommt es teilweise zu Nebel oder Hochnebel, teils gibt es aber auch sonnige Abschnitte, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf zögen dann von Westen her Wolken auf, nachmittags komme es stellenweise auch zu Regen. Die Temperaturen lägen zwischen zehn und 14 Grad.

In der Nacht zu Samstag soll es bewölkt bleiben. Örtlich komme es zu Nebel, der sich auch im Tagesverlauf nur zögerlich auflockert, so der DWD. Es bleibe aber trocken mit Temperaturen zwischen zwölf und 16 Grad. Auch am Sonntag rechnen die Meteorologen mit Wolken. Am Nachmittag komme es auch zu schauerartigem Regen. Mit bis zu 17 Grad bleibe es aber sehr mild.