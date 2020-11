Ahrenshagen-Daskow

Experten untersuchen Brandorte in Vorpommern

13.11.2020, 08:33 Uhr | dpa

Nach zwei größeren Bränden in Ahrenshagen-Daskow (Vorpommern-Rügen) und Neubrandenburg sollen jetzt Brandsachverständige die genauen Ursachen klären. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, hatten die Flammen am Donnerstag eine Scheune und ein angrenzendes Wohnhaus in Ahrenshagen-Daskow zerstört. Die Bewohner konnte sich retten, erlitten aber Schocks. Einer ersten Schätzung zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 000 Euro. In Neubrandenburg war am Mittwoch eine fast 80 Meter lange ehemalige Freizeit- und Messehalle ausgebrannt und teilweise eingestürzt. Hier ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der Schaden war auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt worden.