Rüsselsheim am Main

Einbrecher stehlen Heiligtümer aus Kirche

13.11.2020, 09:29 Uhr | dpa

Durch einen Einbruch in eine Kirche in Rüsselsheim haben Unbekannte einen Schaden von insgesamt rund 15 000 Euro angerichtet. Das berichtete die Polizei am Freitag. Demnach rissen die Diebe zwischen Sonntag und Donnerstag zunächst ein Kirchenfenster aus der Halterung. Anschließend stahlen sie aus der Kirche im hessisch-rheinland-pfälzischen Grenzgebiet ein etwa 60 Kilogramm schweres, handgefertigtes und vergoldetes Tabernakel (eine Art Schrank, in der Hostien aufbewahrt werden), sowie weitere heilige Gegenstände. Außerdem sollen sie mehrere hundert Euro aus der Kollekte gestohlen haben. Laut Polizei waren "mindestens" zwei Täter beteiligt.