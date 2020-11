Elmenhorst-Lichtenhagen

Whirlpool auf Balkon sorgt für Brand

13.11.2020, 09:30 Uhr | dpa

Feuer statt Entspannung auf dem Balkon: Ein Whirlpool ist in Elmenhorst (Landkreis Rostock) in Brand geraten. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Güstrow berichtete, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Mieter musste die Feuerwehr rufen, die den brennenden Whirlpool aus Kunststoffbauteilen löschen konnte, bevor noch größerer Schaden entstand. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Defekt in der elektrischen Anlage - über die der Whirlpool auch beheizt wird - das Feuer verursachte. Der Schaden auf dem Balkon und am Haus wurde auf rund 20 000 Euro geschätzt.