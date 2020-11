Bad Rappenau

Bikinimuseum ersteigert Taylors Badekleid statt Bond-Bikini

13.11.2020, 11:22 Uhr | dpa

Ursula Andress während Dreharbeiten zu "James Bond jagt Dr. No" in dem ikonischen Bikini. Foto: UPI/A0001_UPI/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Berühmter Bikini wird bei Auktion zum Ladenhüter: Bei der spektakulären Versteigerung des Zweiteilers aus dem James-Bond-Film "007 jagt Dr. No" hat das BikiniArtMuseum des Regensburger Unternehmers Alexander Ruscheinsky auf ein Gebot verzichtet, was dieser nun erklärte: "Wir hatten uns gesagt: Niemals als Erstbieter!", sagte Museumsinhaber Ruscheinsky am Freitagmorgen nach der Auktion. Es hatte auch kein anderer Bieter das Stückchen Stoff zum Preis von mindestens 300 000 Dollar haben wollen.

Der Unternehmer hatte sich online an der Auktion in Los Angeles beteiligt. Es sei gut vorstellbar, dass der begehrte Bikini nun bei anderer Gelegenheit zu einem günstigeren Preis unter den Hammer kommt. Für das BikiniArtMuseum im baden-württembergischen Bad Rappenau ersteigerte Ruscheinsky nun aber für 4000 Dollar ein Badekleid, das Liz Taylor im Jahr 1957 trug.