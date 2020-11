Neubrandenburg

Hafturteil wegen Erpressung mit Geisel: Nun rechtskräftig

13.11.2020, 11:22 Uhr | dpa

Für eine gescheiterte Erpressung, bei der eine Studentin in Neubrandenburg als Geisel genommen worden war, geht der Täter nun endgültig ins Gefängnis. Wie das Landgericht Neubrandenburg am Freitag mitteilte, ist das vor einer Woche verhängte Urteil jetzt rechtskräftig. Das Landgericht hatte den 21-Jährigen des erpresserischen Menschenraubes, der Körperverletzung und einer zweiten versuchten Erpressung schuldig gesprochen. Er wurde zu vier Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann, der Drogenschulden hatte, hatte die Tat vor Gericht gestanden.

Der fast zwei Meter große Mann hatte die 19-Jährige im März in der Wohnung eines Bekannten mit einer Schreckschusspistole bedroht und mit "Panzertape" gefesselt. Ihr Vater sollte 15 000 Euro zahlen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, hatte der Mann die Waffe in der Nähe des Kopfes der Frau durchgeladen, als diese über ein Handy mit ihrem Vater sprach. Zur Geldübergabe kam es nicht, weil der Vater Zahlungen am Telefon ablehnte. Der Täter ließ die Frau mit Klebeband gefesselt und mit einer Socke als Knebel im Mund in der Wohnung zurück. Das Opfer konnte sich befreien und Hilfe holen.