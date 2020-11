Rostock

Deutsche Marine bekommt neuen Chef

13.11.2020, 11:33 Uhr | dpa

Die Deutsche Marine bekommt im kommenden Frühjahr einen neuen Chef. Wie ein Sprecher des Marinekommandos in Rostock am Freitag sagte, wird der bisherige Marine-Inspekteur, Vizeadmiral Andreas Krause, Ende März in Ruhestand gehen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) habe Konteradmiral Kay-Achim Schönbach zu seinem Nachfolger ernannt. Zunächst hatte die "Ostsee-Zeitung" (Freitag) berichtet. Krause hatte das Amt im Oktober 2014 übernommen. Der 55-jährige Schönbach sei derzeit als stellvertretender Abteilungsleiter im Verteidigungsministerium tätig, zuständig für Strategie und Einsatz.