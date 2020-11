Wilkau-Haßlau

Demonstration zum Erhalt von Sachsens Haribo-Werk geplant

13.11.2020, 14:21 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Haribo" ist am Werk in Wilkau-Haßlau angebracht. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Im Ringen um die Rettung des Haribo-Werkes in Wilkau-Haßlau haben Gewerkschafter und Politiker zu einer Demonstration aufgerufen. Sie ist am 21. November um 14.00 Uhr auf dem Kornmarkt in Zwickau geplant. Damit solle aus der Region das Signal an die Haribo-Unternehmenszentrale gesendet werden, dass der einzige Standort im Osten erhalten bleiben müsse, erläuterte Thomas Lißner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am Freitag. "Der Goldbär ist auch ein Sachse."

Das Unternehmen hatte vor einer Woche bekanntgegeben, das Werk mit rund 150 Beschäftigten zum Jahresende zu schließen. Dagegen wächst seither der Widerstand. Eine Online-Petition gegen das Aus hat schon mehr als 10 000 Unterstützer gefunden. Auch die Landesregierung hat sich eingeschaltet.