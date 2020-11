Ottersweier

Corona: Betrüger geben sich am Telefon als Ärzte aus

13.11.2020, 16:12 Uhr | dpa

Telefonbetrüger haben versucht, Geld von zwei Seniorinnen zu ergaunern, indem sie behaupteten, Verwandte der Frauen seien an Covid-19 erkrankt. Die Anrufer gaben sich gegenüber den Frauen aus dem Kreis Rastatt und dem Ortenaukreis als Ärzte aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Betrüger erzählte demnach einer 78-Jährigen aus Unzhurst am Donnerstag, ihr Sohn liege mit einer Corona-Infektion sterbend im Krankenhaus. Für eine schnelle Behandlung seien 8000 Euro nötig. Eine 77 Jahre alte Frau aus der Nähe von Achern habe einen ähnlichen Anruf erhalten, dieses Mal forderten die Betrüger 40 000 Euro. In beiden Fällen wurden die Frauen misstrauisch und gingen nicht auf die Forderungen ein. Die Polizei warnt vor der neuen Betrugsmasche.