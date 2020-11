Saarbrücken

229 neue Corona-Fälle im Saarland: Weitere elf Todesfälle

13.11.2020, 19:26 Uhr | dpa

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist im Saarland binnen 24 Stunden um 229 gestiegen. Zudem werden nun 230 Todesfälle mit Covid-19 in Verbindung gebracht, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Freitag mitteilte (Stand 18.00 Uhr). Das waren elf Todesfälle mehr als am Vortag.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Saarland 10 114 Infizierte registriert, 7521 Menschen gelten inzwischen als geheilt. Aktuell sind 2362 Personen aktiv infiziert. 209 Corona-Kranke werden stationär behandelt, 51 von ihnen intensivmedizinisch.