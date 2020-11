Bellenberg

Bubentrio fällt Baum mit dem Auto der Eltern

14.11.2020, 12:40 Uhr | dpa

Drei Buben haben mit einem entwendeten Auto einen Baum gerammt und anschließend Fahrerflucht begangen. Die beiden 15-Jährigen und ihr 13-jähriger Freund waren in der Nacht zum Samstag mit dem elterlichen Auto des Jüngsten in Bellenberg (Landkreis Neu-Ulm) unterwegs. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Nachdem sie von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert waren, flüchteten die Drei und ließen den Baum auf der Fahrbahn liegen. Am Samstagmorgen meldete sich dann der Vater des 13-Jährigen bei der Polizei, weil sein Wagen entwendet und stark beschädigt worden war. Der Schaden am Auto beläuft sich laut Polizei auf etwa 5000 Euro, der Baum schlägt mit rund 500 Euro zu Buche. Die Beamten müssen nun noch klären, wer für den Unfall verantwortlich ist. Die drei Buben sollen sich beim Fahren abgewechselt haben.