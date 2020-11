Offenbach am Main

Sonntagswetter: Erst freundlich und dann eher ungemütlich

14.11.2020, 14:12 Uhr | dpa

Das Wetter zeigt sich am Sonntag in Hessen nach einem teils sonnigen Vormittag zunehmend nass und ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mitteilte, ziehen am Nachmittag von Westen her Wolken auf, am Abend gibt es teils gewittrige Schauer. Es bleibt sehr mild mit Höchstwerten von 14 bis 17 Grad, in Hochlagen 12 bis 14 Grad. Zum Wochenstart ist der Himmel laut Vorhersagen dann wechselnd bis stark bewölkt, nur zeitweise gibt es kurze Auflockerungen. Örtlich sind Regenschauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 13 Grad, in Hochlagen 8 bis 10 Grad.