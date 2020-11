Kaiserslautern

Kein Sieg für Kaiserslautern im Kellerduell gegen Magdeburg

14.11.2020, 16:10 Uhr | dpa

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt in der 3. Fußball-Liga weiter ohne Heimsieg. Am 10. Spieltag reichte es für die Pfälzer im Kellerduell gegen den 1. FC Magdeburg trotz guter Leistung nur zu einem 1:1 (0:0). Torjäger Marvin Pourié brachte den FCK am Samstag in der 48. Minute in Führung, die Andreas Müller (53.) wenig später egalisierte. Durch das Remis stehen die Roten Teufel mit nunmehr neun Punkten auf Rang 15 und damit nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.