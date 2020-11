Dingelstädt

Motorradfahrer kommt in Gegenverkehr und stirbt

14.11.2020, 16:19 Uhr | dpa

Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und bei einem Unfall gestorben. Der Mann kollidierte am Samstag auf der Bundesstraße 247 zwischen Dingelstädt und Kallmerode (beide Landkreis Eichsfeld) mit einem entgegenkommenden Auto, wie ein Sprecher der Thüringer Landespolizeidirektion mitteilte. Der 64 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt.