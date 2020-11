Göttingen

BG Göttingen gewinnt Duell gegen Löwen Braunschweig

15.11.2020, 08:42 Uhr | dpa

Die BG Göttingen hat das Niedersachsen-Duell in der Basketball-Bundesliga gegen die Löwen Braunschweig mit 79:76 (40:45) gewonnen. In einer spannenden Partie ohne Zuschauer fiel die Entscheidung am Samstagabend erst sieben Sekunden vor Schluss, als Göttingens Top-Scorer Luke Nelson (21 Punkte) mit einem erfolgreichen Dreipunktewurf den ersten Saisonsieg perfekt machen konnte. Mitte des dritten Viertels führten die Gäste noch mit zehn Zählern, dann startete die BG eine Aufholjagd mit einem siegreichen Ende.