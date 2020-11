Mannheim

Unbekannte verwüsten Verwaltungsgebäude in Mannheim

15.11.2020, 13:44 Uhr | dpa

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Verwaltungsgebäude in Mannheim eingedrungen und haben dort etliche Räume verwüstet sowie die Einrichtung zerstört. Auch mehrere Fahrzeuge vor dem Gebäude wurden beschädigt und die Fensterscheiben mit einem Werkzeug zerschlagen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Schaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.