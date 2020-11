Hünxe

Hirsch gerät in Schleusenkammer: Feuerwehr rettet ihn

15.11.2020, 19:57 Uhr | dpa

Ein Hirsch ist in einer Schleusenkammer am Wesel-Datteln-Kanal geraten. Foto: -/Feuerwehr Hünxe/dpa (Quelle: dpa)

Ein Hirsch ist im Wesel-Datteln-Kanal in eine Schleusenkammer geraten - und konnte sich mit menschlicher Unterstützung aus dieser Lage befreien. Das Tier sei in Zusammenarbeit mit dem Schleusenwärter aus der Kammer geführt und ans Ufer gebracht worden, teilte die Feuerwehr aus Hünxe (Kreis Wesel) am Sonntagabend mit. Der Hirsch habe es schlussendlich am Sonntagnachmittag aus eigener Kraft an Land geschafft. Unklar blieb in der Mitteilung, ob der Hirsch stehen konnte oder durch den Kanal schwamm.