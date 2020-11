Dresden

Corona: Kretschmer stimmt sich mit Kollegen und Kanzlerin ab

16.11.2020, 01:32 Uhr | dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) berät heute mit den Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Nachdem Anfang November ein teilweiser Lockdown in ganz Deutschland verhängt wurde, will man nun die Wirksamkeit der Einschränkungen bewerten. Die sächsischen Landkreise Erzgebirgskreis, Görlitz und Bautzen gehören derzeit zur bundesweiten Spitzengruppe bei den Gebieten mit den höchsten Infektionen. Dort sind bereits schärfere Maßnahmen geplant.

"Die aktuellen Einschränkungen sind notwendig. Die steigende Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern spricht eine eindeutige Sprache", sagte Kretschmer vor der Schalte mit Merkel. Bislang sei nur eine geringe Veränderung zu beobachten. "Ich schlage vor, noch eine Woche zu warten und dann über veränderte Maßnahmen zu entscheiden."

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping sieht angesichts der Zahl der Corona-Neuinfektionen wenig Spielraum für mögliche Lockerungen. "Da brauchen wir nicht drum herum zu reden: Die Lage ist ernst", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Rund zwei Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns könnten die Maßnahmen noch nicht die volle Wirkung zeigen.