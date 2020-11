Kirtorf

Ermittlungen nach Absturz von A49-Aktivistin laufen

16.11.2020, 12:08 Uhr | dpa

Den siebten Tag in Folge ist die Polizei im Dannenröder Wald in Mittelhessen im Einsatz, wo sich Umweltaktivisten gegen Rodungen für den Weiterbau der Autobahn 49 stemmen. Die Beamten seien am Morgen wieder im nördlichen Teil des Forstes vor Ort, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Die Ermittlungen zum Absturz einer Aktivistin laufen demnach weiter. Die Frau war am Sonntag von einem etwa drei bis vier Meter hohen Gestell auf den Boden gestürzt und kam ins Krankenhaus. Ihr gehe es "den Umständen entsprechend gut", teilten Aktivisten am Montag auf Twitter mit.

Die Räumungsaktionen und ersten Rodungen im Dannenröder Wald bei Homberg (Ohm) laufen seit vergangenen Dienstag. Seit mehr als einem Jahr halten Umwelt- und Klimaaktivisten den Forst aus Protest gegen die Rodungen für den A49-Lückenschluss besetzt.