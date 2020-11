Neubrandenburg

Raser: Mit 120 Stundenkilometern durch Neubrandenburg

16.11.2020, 12:22 Uhr | dpa

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte hat am Wochenende mehrere Raser aus dem Verkehr gezogen. Die zwischen 19 und 27 Jahre alten Männer wurden von einem Videowagen in der Dunkelheit gefilmt, zum Teil sogar bei mehreren Verstößen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. In einem Fall wurde einem 27-jährigen Autofahrer der Führerschein entzogen. Der Mann sei auf einer schmalen Straße in Neubrandenburg mit 120 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. Eigentlich seien dort nur 30 Stundenkilometer erlaubt, hieß es.

Wegen weiterer Verstöße und sehr riskanter Fahrweise werde gegen den Mann nun wegen Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Ihm drohen demnach bei einer Verurteilung eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Der 27-Jährige habe seinen Führerschein schon einmal abgeben müssen und ihn erst im Frühjahr zurückbekommen.

Zuletzt wurde in der Nacht zu Montag ein 24-jähriger Neubrandenburger mit 111 statt erlaubter 50 Stundenkilometer im Stadtgebiet gestoppt. Ihn erwarte ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg, hieß es. Insgesamt wurden seit Freitag zwölf Raser in der Region ertappt, darunter zwei Fahranfänger.