Arsenal an Waffen und Pyrotechnik im Kofferraum versteckt

16.11.2020, 13:52 Uhr | dpa

Ein ganzes Arsenal an Waffen und verbotener Pyrotechnik hat die Polizei bei der Kontrolle eines Fahrzeugs an der Grenze zu Tschechien bei Schirnding entdeckt. Die Gegenstände seien im Kofferraum zweier 29 und 30 Jahre alter Männer aus Nordfriesland versteckt gewesen, berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Die Beamten fanden drei Schlagringe, zwei Einhandmesser, ein Springmesser sowie 18 Böller mit knapp 1,5 Kilogramm nicht erlaubter Pyrotechnik. Die in Deutschland nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz verbotenen Gegenstände wurden am Freitag sichergestellt und damit aus dem Verkehr gezogen.