Nieste

Schafe von Weide gestohlen: Mit Anhänger abtransportiert

16.11.2020, 16:32 Uhr | dpa

Von einer Weide in Nordhessen sind 18 Schafe gestohlen worden. Vermutlich seien sie bei dem Diebstahl in Nieste am Wochenende mit einem Anhänger abtransportiert worden, teilte die Polizei in Kassel am Montag mit. Außer den Schafen stahlen die bislang unbekannten Täter nahe der Burg Sensenstein auch den Weidezaun. Die Höhe des Schadens teilte die Polizei nicht mit.