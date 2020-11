Memmingen

Flucht aus Günzburger Bezirkskrankenhaus: Lange Haftstrafe

16.11.2020, 19:24 Uhr | dpa

Nach der Flucht von zwei Häftlingen aus dem Bezirkskrankenhaus im schwäbischen Günzburg ist einer der beiden wegen Geiselnahme verurteilt worden. Das Landgericht in Memmingen verurteilte ihn zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis, wie ein Gerichtssprecher am Montag berichtete. Zudem wurde angeordnet, dass er anschließend in Sicherungsverwahrung muss.

Die beiden Insassen der Forensik waren im September 2019 aus der Klinik geflüchtet, dabei nahmen die damals 23 und 28 Jahre alten Männer eine Frau als Geisel. Der Mann, der nun verurteilt wurde, ist Anfang des Jahres in Spanien gefasst worden. Der zweite ist bis heute flüchtig.

Sie waren ursprünglich wegen Straftaten wie Diebstahls verurteilt worden und für einen Suchtentzug in dem Bezirkskrankenhaus. Weil die Männer sich in Günzburg nicht therapieren lassen wollten, sollten sie damals in ein Gefängnis verlegt werden.