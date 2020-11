Neustrelitz

Bundespolizei-Azubis in Zivil stellen Diebesbande

17.11.2020, 07:43 Uhr | dpa

Eine mutmaßlich professionelle Diebesbande ist in Neustrelitz durch den Einsatz von Bundespolizei-Azubis in ihrer Freizeit aufgeflogen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, waren die Neustrelitzer Polizeischüler in Zivil in einem Supermarkt einkaufen, als ihnen zunächst vier Diebe aufgefallen sind. Sie stellten die Täter, wobei es zu Tumulten kam. Die alarmierte Landespolizei nahm dann fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 30 und 40 Jahren fest. Im Umfeld wurden zudem zwei mit Diebesgut gefüllte Autos sichergestellt, von denen ein Teil in Neubrandenburg gestohlen worden war.

Gegen einen der Verdächtigen gebe es bereits einen Haftbefehl. Die Staatsanwaltschaft soll nun entscheiden, ob gegen die anderen Männer Haftbefehle wegen räuberischen Diebstahls beantragt werden. In Neustrelitz befindet sich die einzige Ausbildungsstätte der Bundespolizei im Nordosten.