Wiener Neustadt

Premieren: Reynas erstes Tor, Richards mit erstem Spiel

17.11.2020, 07:59 Uhr | dpa

Der am vergangenen Freitag 18 Jahre alt gewordene Giovanni Reyna hat in seinem zweiten Länderspiel für die USA sein erstes Tor erzielt. Beim 6:2 (3:1)-Testspielsieg der US-Nationalmannschaft gegen Panama in der Wiener Neustadt war der Profi von Borussia Dortmund am Montag mit einem direkt verwandelten Freistoß zum zwischenzeitlichen 1:1 erfolgreich. Reyna ist mit 18 Jahren und drei Tagen der drittjüngste Torschütze in der Geschichte des US-Nationalteams. Der Jüngste war gleichfalls ein ehemaliger Dortmunder. Christian Pulisic, der bei seinem ersten Länderspieltor 17 Jahre, elf Monate und acht Tage alt war.

Sein Debüt im US-Dress gab Chris Richards vom FC Bayern München. Der 20-jährige Innenverteidiger wurde für Matt Miazga nach 80 Minuten eingewechselt.

Auch für Nicholas Gioacchini (22./26.) und den ehemalige Hannoveraner Sebastian Soto (83./90.+1) waren es die ersten Tore für die US-Nationalmannschaft, einen weiteren Treffer besorgte Sebastian Lletget (87.). Mit im Schnitt 22 Jahren bot Trainer Gregg Berhalter, der einst mit Giovanni Reynas Vater Claudio in einem Team spielte, erneut eine sehr junge Startelf auf.