Potsdam

GEW kritisiert fehlende Vorgaben der Politik für Schulen

17.11.2020, 11:09 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Brandenburg hat ein einheitliches Vorgehen und klare Vorgaben für Schulen in der Corona-Pandemie gefordert. "Wir brauchen ein klares Konzept zwischen Präsenz- und Distanzlernen", sagte ihr Landesvorsitzender Günther Fuchs am Dienstag. Es sei nicht klug, Entscheidungen ständig zu vertagen.

Fuchs zufolge müssten Räume angemietet und zusätzliches Lehrpersonal rekrutiert werden. So könnten man beispielsweise Lehrer im Ruhestand fragen. "Die Klassen müssen halbiert werden." Der GEW-Chef nannte es unverantwortlich, dass jetzt keine klaren Vorgaben von der Politik kämen.

Aus Sicht von Hartmut Stäker, Präsident des brandenburgischen Pädagogen-Verbandes, ist ein situationsbedingtes Vorgehen wichtig. Dort, wo die Infektionszahlen gering seien, müsse der Präsenzunterricht so lange wie möglich beibehalten werden, sagte er am Dienstag. Den Wechselunterricht an den Schulen umzusetzen, sei nicht einfach. "Da haben wir ein Personal- und ein Platzproblem."

Schüler könnten nicht einfach nach Hause geschickt werden, da Eltern dann nicht arbeiten könnten, gab der Verbandschef zu Bedenken. Blieben sie in der Schule, müssten Lehrer sie beaufsichtigen. "Dann muss dieselbe Person, die gerade Präsenzunterricht macht, die Schüler beaufsichtigen. Wie soll das gehen?"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Montag mit den Ministerpräsidenten über weitere Corona-Maßnahmen beraten. In der ursprünglichen Fassung einer Beschlussvorlage des Bundes war noch von einer Ausweitung der Maskenpflicht an Schulen und einer Halbierung der Gruppengrößen die Rede gewesen. Am Ende vertagten Merkel und die Ministerpräsidenten jedoch die Entscheidung über derartige Maßnahmen bis kommende Woche. Am Dienstag berieten die Bildungsminister der Länder über das weitere Vorgehen an Schulen.