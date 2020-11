Alkersum/Föhr

Museum Kunst der Westküste zieht Frühjahrsschau vor

17.11.2020, 12:32 Uhr | dpa

Das Museum Kunst der Westküste (MKdW) in Alkersum auf Föhr nutzt die aktuelle pandemiebedingte Schließzeit für einen vorgezogenen Ausstellungswechsel. Die Schau "Neue Schätze im MKdW. Von Max Liebermann bis Jochen Hein" werde bereits jetzt aufgebaut, teilte das Museum am Dienstag mit. Sie werde vom 27. Dezember an zu sehen sein, wenn das Infektionsgeschehen dies zulasse. Die derzeitige Museumsschließung wird demnach bis Weihnachten verlängert, im Gegenzug entfällt die jährlich reguläre Schließzeit im Januar und Februar. "Das MKdW ist damit im Jahr 2021 erstmals in seiner Geschichte auch in den Wintermonaten für seine Gäste geöffnet - auch hier gilt, soweit es die Corona-Pandemie zulässt."

Die aktuelle Schau "SEE STÜCKE. Fakten und Fiktion" wird den Angaben zufolge abgebaut, kann jedoch noch online in MKdW-3D besucht werden. Gleiches gilt für die Schau "Seestücke. Von der Romantik bis zur Klassischen Moderne".

Die Vorbereitungen für die weiteren neuen Ausstellungen laufen parallel weiter. Wie geplant sollen am 28. Februar zwei Ausstellungen zeitgenössischer Kunst beginnen. Diese werden dann die die bereits laufende Schau "Neue Schätze im MKdW" flankieren, deren Startpunkt ebenfalls für Ende Februar geplant war.

Insgesamt sind im kommenden Jahr sechs Ausstellungen im MkdW geplant. Die den Angaben zufolge wichtigste und kostenintensivste - "Anna Ancher - Sonne. Licht. Skagen" - soll im September 2021 starten.