Dresden

Sachsen verschärft Hygienemaßnahmen in der Corona-Krise

17.11.2020, 13:53 Uhr | dpa

Sachsen verschärft angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionen die Hygienemaßnahmen. So soll ab Mittwoch eine Maskenpflicht auf Parkplätzen von Supermärkten und vor Kitas und Schulen gelten, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden. Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld von 60 Euro. Köpping empfahl vor allem älteren Bürgern dringend, auf nicht notwendige Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr zu verzichten. Zudem sollen Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln vermehrt stattfinden.

Nach Angaben von Köpping sind binnen 24 Stunden 806 nachgewiesene Corona-Neuinfektionen dazugekommen. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich in diesem Zeitraum um zwei Fälle auf insgesamt 514. 1551 Menschen werden derzeit mit einer Covid-19-Erkankung im Krankenhaus behandelt, 307 von ihnen auf der Intensivstation. Köpping zufolge werden derzeit rund 11 000 Tests in Sachsen durchgeführt, 2000 mehr als die Kapazitäten eigentlich hergeben.

Die Lage sei nach wie vor ernst, auch wenn die Zahlen nicht so stark wie in den vergangenen beiden Wochen stiegen, sagte Köpping. Die Anfang November eingeleiteten Maßnahmen hätten noch keine durchschlagende und deutliche Wirkung gezeigt. "Von Entwarnung kann keine Rede sein", betonte die Ministerin. Die Krankenhäuser würden am Limit arbeiten. Bevor Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung erlässt, wolle man zunächst die Beschlüsse von Bund und Ländern in der kommenden Woche abwarten.