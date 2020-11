Mülheim an der Ruhr

Nach Tanklasterbrand: A40 und Bahnstrecke tagelang gesperrt

17.11.2020, 13:58 Uhr | dpa

Pendler zwischen Duisburg und Essen müssen in den ersten beiden Dezemberwochen mit längeren Fahrzeiten rechnen. Wegen Bauarbeiten an den Eisenbahnbrücken nach dem Tanklasterbrand wird die A40 zwischen Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Styrum in beiden Richtungen voll gesperrt. Das betreffe den Zeitraum vom 4. Dezember, 20.00 Uhr, bis zum 13. Dezember, 5.00 Uhr. Außerdem wird die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen gesperrt, allerdings schon zwei Tage früher, und zwar am 2. Dezember, 23.00 Uhr. Sie endet am 7. Dezember um 4.00 Uhr, wie DB Regio NRW und der Landesbetrieb Straßenbau am Dienstag mitteilten.

Autofahrer sollen den Bereich weiträumig umfahren. Für Bahnfahrer stehen Schnellbusse bereit. Die Sperrung der Bahn-Hauptstrecke hat Auswirkungen auf den gesamten Zugverkehr im Ruhrgebiet: Züge werden umgeleitet, Halte entfallen.

Der brennende Tanklaster hatte Mitte September drei Eisenbahnbrücken beschädigt. Eine davon wurde bereits abgerissen. Die anderen beiden folgen Anfang Dezember. Anstelle der schon abgerissenen Brücke wird eine Behelfsbrücke eingesetzt. Sie soll am 28. Dezember einsatzbereit sein. Die knapp fünftägige Streckensperrung hatte die Bahn ohnehin für weitere Ausbauarbeiten für das neue elektronische Stellwerk (ESTW) in Duisburg geplant. Sie werden jetzt parallel zu den Brückenarbeiten vorgenommen. Das ESTW soll im Mai in Betrieb genommen werden.