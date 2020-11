Plauen

Dirk Löschner: Neuer Intendant des Theaters Plauen-Zwickau

17.11.2020, 14:05 Uhr | dpa

Der scheidende Chef des Theaters Vorpommern, Dirk Löschner, wird Intendant des Theaters Plauen-Zwickau. Der Aufsichtsrat der Bühne in Sachsen hat Dirk Löschner von August 2022 an für fünf Spielzeiten gewählt, wie ein Theatersprecher mitteilte. Löschner habe sich gegen 41 Mitbewerber durchgesetzt. Als Nachfolger für Löschner an der Spitze des Theaters Vorpommern war bereits im Mai der jetzige Ballettdirektor Ralf Dörnen bestimmt worden. Löschners Vertrag in Vorpommern endet bereits im Sommer 2021.