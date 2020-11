Singen (Hohentwiel)

Hauptzollamt Singen kontrolliert Abfallwirtschaft

17.11.2020, 15:41 Uhr | dpa

Im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung von Betrieben und Beschäftigten der Abfallwirtschaft sind 25 Betriebe im Bezirk des Hauptzollamts Singen überprüft worden. In neun Fällen sind weitere Sachverhaltsaufklärungen erforderlich, wie das Hauptzollamt am Dienstag mitteilte. Bei den Kontrollen am 10. November lag neben der Prüfung der Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Pflichten, dem unrechtmäßigem Bezug von Sozialleistungen und der illegalen Beschäftigung der Fokus vor allem auf dem Thema Mindestlohn.

Bundesweit waren 2200 Zöllner und Zöllnerinnen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Einsatz. Durch die Kontrollen von vor einer Woche wurden 40 Strafverfahren und zwölf Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. In 985 Fällen sind wegen Unregelmäßigkeiten weitere Sachverhaltsaufklärungen notwendig.