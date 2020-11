Herne

Gestaffelter Schulbeginn für leerere Busse auch in Duisburg

17.11.2020, 18:34 Uhr | dpa

Nach Herne im Ruhrgebiet hat auch die Stadt Duisburg versetzte Anfangszeiten für die weiterführenden Schulen beschlossen. Laut Mitteilung vom Dienstag soll damit das Infektionsrisiko in den Schulbussen in der Corona-Krise gesenkt werden. Der Unterricht beginnt bis zum Anfang der Weihnachtsferien am 18. Dezember zu unterschiedlichen Zeiten zwischen 7.30 und 8.30 Uhr. Mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) seien die geänderten Anfangszeiten abgestimmt, teilte die Stadt mit.

Die Maßnahme soll dazu beitragen, das Corona-Infektionsrisiko zu senken. Herne und Duisburg gehören zu den Städten mit den NRW-weit höchsten Infektionszahlen. In Herne gab es in den vergangenen sieben Tagen laut Robert Koch-Institut 324,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, in Duisburg waren es 278,7.