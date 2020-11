Potsdam

Landtag berät über Infektionsschutzgesetz des Bundes

18.11.2020, 03:20 Uhr | dpa

Der Brandenburger Landtag debattiert am Mittwoch (9.00 Uhr) über die geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die am selben Tag im Bundestag und Bundesrat beschlossen werden sollen. Union und SPD im Bund wollen in dem Gesetz genauer vorgeben, welche Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie möglich sind, etwa Maskenpflichten, Kontaktbeschränkungen oder die Schließungen von Geschäften.

Die AfD lehnt die Beschränkungen grundsätzlich ab und hat daher die Sondersitzung beantragt. Die ebenfalls oppositionellen Fraktionen von Linke und Freien Wählern dringen bei den Entscheidungen zu Corona-Beschränkungen insbesondere auf eine Beteiligung des Parlaments. Bislang wurden die Verordnungen allein von der Landesregierung erlassen.