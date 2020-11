Dresden

Nach Razzia wegen Juwelendiebstahls: Zwei Männer flüchtig

18.11.2020, 08:34 Uhr | dpa

Nach einer Großrazzia im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden sind zwei Tatverdächtige weiterhin auf der Flucht. Zum Aufenthaltsort der 21-jährigen Zwillingsbrüder gebe es noch keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen in Dresden. Zuletzt hatten Ermittler am Dienstagabend über das Auffinden eines Fluchtfahrzeugs berichtet.

Mehr als 1600 Polizeibeamte aus acht Bundesländern, darunter Spezialeinheiten des Bundes sowie der Länder Berlin und Sachsen, hatten am Dienstagmorgen großangelegte Durchsuchungen im Berliner Stadtteil Neukölln vorgenommen. Die Beamten fassten drei Männer im Alter von 23, 23 und 26 Jahren aus dem Clan-Milieu und beschlagnahmten verschiedene Beweismittel, darunter Speichermedien, die nun ausgewertet werden sollen.

Bei dem spektakulären Einbruch am 25. November 2019 hatten Unbekannte aus der Dresdner Schatzkammer Grünes Gewölbe Schmuckstücke von hohem kunsthistorischem Wert gestohlen.