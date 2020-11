Betzdorf

Seit fünf Jahren ohne Führerschein: 28-Jähriger erwischt

18.11.2020, 09:51 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Betzdorf einen 28-Jährigen am Steuer erwischt, der seit fünf Jahren keinen Führerschein mehr hat. Der Mann sei zuvor bei einem Wendemanöver mit seinem Sprinter gegen einen Absperrpfosten gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Danach floh er. Die Beamten der Stadt im Kreis Altenkirchen konnten den Mann am Dienstagnachmittag aber wenig später ermitteln. Dabei stellte sich heraus, dass er keinen gültigen Führerschein mehr besitzt. Diesen habe er vor fünf Jahren abgeben müssen. Auf den 28-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.