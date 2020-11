Schöneberg

Neues Bauwerk für Hochwasserschutz an der Oder

18.11.2020, 11:26 Uhr | dpa

Für den Hochwasserschutz an der Oder ist am Mittwoch nahe Stützkow bei Schwedt (Uckermark) ein neues Bauwerk in Betrieb genommen worden. Damit können die Polder im Nationalpark Unteres Odertal turnusgemäß zu Beginn des Winterhalbjahres geflutet werden, wie das Umweltministerium mitteilte. Schutz vor Hochwasser, aber auch eine extensive landwirtschaftliche Nutzung seien dann möglich, sagte Umweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne).

Seit 1997 hat Brandenburg nach den Angaben an der Oder rund 328 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. Der jetzt in Betrieb genommenen Ersatzbau kostete rund 6,6 Millionen Euro, finanziert aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes.